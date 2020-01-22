Гроші "сім'ї" Януковича з банку Порошенка перерахували на рахунки АРМА

Нацагентсво з управління арештованими активами отримало від Міжнародного інвестиційного банку 247,4 мільйонів гривень, які належали "сім'ї" Януковича, та розмістило їх на депозитному рахунку в Ощадбанку.

Про це повідомляє прес-служба АРМА.

"Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 16 січня 2020 року в управління АРМА передано арештовані активи у вигляді грошових коштів на загальну суму близько чверті мільярда гривень.

Зазначені активи арештовано у справі про відмивання коштів службовими особами ПАТ "Всеукраїнський банк розвитку", пов’язаними з оточенням екс-президента Віктора Януковича", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у разі ухвалення судового рішення про конфіскацію вказаних активів, накопичені з відповідної суми проценти будуть перераховані до державного бюджету.

Нагадаємо:

Раніше суд наклав арешт на 247 млн грн на рахунках Міжнародного інвестиційного банку (МІБ), які належали Всеукраїнському банку розвитку "сім'ї" Януковича, та зобов'язав МІБ перерахувати ці кошти на рахунки АРМА.

У листопаді 2018 року програма Радіо Свобода "Схеми" оприлюднила розслідування, згідно з яким майже 2 мільярди гривень, які знаходились на депозитах підставних осіб у банку сина екс-президента Олександра Януковича, були виведені через банк п'ятого президента Петра Порошенка.

"Якщо врахувати, що комісія за видачу готівки складає один відсоток, то тільки на комісії "МІБ" міг заробити до 20 мільйонів гривень", –​ йдеться в розслідуванні.

Раніше УП повідомляла про скасування арештів рахунків у банку Олександра Януковича. Кошти пізніше арештовували у банку Порошенка.

У лютому 2018 року суд зняв арешт з рахунків компаній, пов’язаних з сином екс-президента: на них зберігались майже 550 мільйонів гривень та понад 27 мільйонів доларів США.

Ці кошти були арештовані у справі про заволодіння державними коштами через регіональні відділення "Укрзалізниці".

Читайте більше в матеріалі "Економічної правди" "Розморозили: як з банку Януковича зникли 2 мільярди"

"Подарунок" для президента: як гроші Януковича перетекли в банк Порошенка".

Економічна правда