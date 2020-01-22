У букмекерській компанії "Фаворит Спорт" проходять обшуки — ЗМІ

В офісах беттінговой компанії Фаворит Спорт проходять обшуки.

Про це AIN.UA стало відомо з джерел, знайомих з ситуацією.

Повідомляється, що обшуки проводяться також в будинках співробітників. Про причини обшуків поки невідомо.

У самій компанії підтвердили, що на даний момент точки прийому ставок Фаворит Спорт закриті через дії правоохоронних органів.

Повідомлення про це передає Facebook-бот компанії, під час запиту про виплату.

Оновлено. В компанії спростували факт ошуків.

"Сьогодні, 22 січня в українських ЗМІ з'явилася інформацію про обшуки силовими структурами в офісах компанії, а також в будинках співробітників. Дана інформація не відповідає дійсності, Favbet працює в штатному режимі, виконуючи свої зобов'язання перед клієнтами. На співробітників тож не оказивется ніякого тиску.

Також в результаті внутрішнього розслідування стало відомо, що дана інформаційна атака стала наслідком активної публічної позиції Favbet по легалізації грального бізнесу в Україні.

Джерелом дискредитації репутації Favbet стали російські компанії, яких не влаштовують норми прийнятого в першому читанні законопроекту "Про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор". А саме в частині заборони діяльності на гральному ринку України компаній, кінцевими бенефіціарами яких є фізичні або юридичні особи російського походження ".

Нагадуємо:

16 січня Верховна Рада проголосувала у повторному першому читанні за доопрацьований фінансовим комітетом парламенту законопроєкт 2285-д, який передбачає легалізацію та державне регулювання азартних ігор.

Законопроєкт передбачає регулювання роботи казино (заокрема, онлайн), букмекерських пунктів, лотерей та створює спеціальну Комісію з розвитку та регулювання азартних ігор, яка буде видавати ліцензії учасникам ринку.

Для букмекерів законопроект встановлює спеціальні вимоги щодо грального обладнання та його сертифікації.