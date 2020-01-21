Водії зможуть платити за порушення ПДР через смартфон
За допомогою мобільного застосунку Дія - Державні послуги онлайн водії зможуть сплачувати штрафи за порушення правил дорожнього руху.
Джерело: сторінка онлайн-сервісу державних послуг Дія в facebook
Деталі: До цифрових водійських посвідчень, техпаспорта, автоцивілки розробники мобільного застосунку "Дія"додають можливість сплати штрафів онлайн.
Згідно із повідомленням, водії за допомогою мобільного застосунку "Дія" зможуть перевіряти наявність штрафів та сплачувати їх.
У додатку будуть з’являтися повідомлення про штрафи, виписані патрульними на місці зупинки автомобіля, та зафіксовані в автоматичному режимі або в режимі фотозйомки.
Що передувало: 11 грудня стало відомо, що українська влада запускає у бета-режимі мобільний додаток "Дія". Зазначалось, що першими стануть доступні електронні водійські права й цифровий технічний паспорт на авто.
Офіційний реліз мобільного застосунку Дія - Державні послуги онлайн відбудеться 30 січня 2020 року.
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