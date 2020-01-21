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Водії зможуть платити за порушення ПДР через смартфон

Вівторок, 21 січня 2020, 19:10
 

За допомогою мобільного застосунку Дія - Державні послуги онлайн водії зможуть сплачувати штрафи за порушення правил дорожнього руху.

Джерело: сторінка онлайн-сервісу державних послуг Дія в facebook

Деталі: До цифрових водійських посвідчень, техпаспорта, автоцивілки розробники мобільного застосунку "Дія"додають можливість сплати штрафів онлайн.

Згідно із повідомленням, водії за допомогою мобільного застосунку "Дія" зможуть перевіряти наявність штрафів та сплачувати їх.

У додатку будуть з’являтися повідомлення про штрафи, виписані патрульними на місці зупинки автомобіля, та зафіксовані в автоматичному режимі або в режимі фотозйомки.

Що передувало: 11 грудня стало відомо, що українська влада запускає у бета-режимі мобільний додаток "Дія". Зазначалось, що першими стануть доступні електронні водійські права й цифровий технічний паспорт на авто.

Офіційний реліз мобільного застосунку Дія - Державні послуги онлайн відбудеться 30 січня 2020 року.

Українська правда

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