Криклiй розповiв, якi 4 порти передадуть в концесiю наступними

Мiнiстр iнфраструктури Владислав Криклiй заявив, що у 2020 роцi в урядi пiдготують до концесії порти "Маріуполь", "Бердянськ", "Чорноморськ" та частину Одеського порту.

Про це вiн сказав пiд час презентації звіту "Наближення до моделі управління "порт-лендлорд" в Україні", передає "Інтерфакс-Україна".

"Звичайно, це лише початок. Ми будемо все далі проштовхувати модель концесії в інші порти", - зазначив Криклiй.

Міністр додав, що уряд планує надалі розвивати партнерство між державою та бізнесом та робити його найбільш взаємовигідним для обох сторін.

Нагадаємо:

1 жовтня Міністерство інфраструктури України презентувало проєкти концесії морських портів "Ольвія" і "Херсон" та почало приймати заявки від компаній на управління державними портами.

За результатами 60-денного терміну прийняття заявок на конкурс з передачі в концесію майна держпідприємства "Херсонський морський торговельний порт" візьмуть участь 4 компанії, у тому числі 2 - міжнародні.