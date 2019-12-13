Криклiй розповiв, якi 4 порти передадуть в концесiю наступними
Мiнiстр iнфраструктури Владислав Криклiй заявив, що у 2020 роцi в урядi пiдготують до концесії порти "Маріуполь", "Бердянськ", "Чорноморськ" та частину Одеського порту.
Про це вiн сказав пiд час презентації звіту "Наближення до моделі управління "порт-лендлорд" в Україні", передає "Інтерфакс-Україна".
"Звичайно, це лише початок. Ми будемо все далі проштовхувати модель концесії в інші порти", - зазначив Криклiй.
Міністр додав, що уряд планує надалі розвивати партнерство між державою та бізнесом та робити його найбільш взаємовигідним для обох сторін.
Нагадаємо:
1 жовтня Міністерство інфраструктури України презентувало проєкти концесії морських портів "Ольвія" і "Херсон" та почало приймати заявки від компаній на управління державними портами.
За результатами 60-денного терміну прийняття заявок на конкурс з передачі в концесію майна держпідприємства "Херсонський морський торговельний порт" візьмуть участь 4 компанії, у тому числі 2 - міжнародні.
Концесія - це форма державно-приватного партнерства, що передбачає передачу об'єктів державної власності (таких як дороги, аеропорти, підприємства тощо) у тимчасове користування приватним підприємствам.
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