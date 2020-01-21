20 заводів "Укрспирту" не здатні виробляти спирт – Мінекономіки

З 35 заводів, які входять до складу концерну "Укрспирт" та відправлені на приватизацію, 20 підприємств не можуть виробляти спирт з технічних причин.

Про це заявив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тарас Висоцький, передає пресслужба міністерства.

"Наразі керівники звітували про підготовку документації, необхідної для передачі від органу управління до Фонду держмайна. Наступний крок: підготувати нову редакцію статутів і завершити інвентаризацію", – розповів Висоцький.

Під час наради 20 підприємств відзвітували про проведення інвентаризації, інші 15 потребують додаткових заходів для завершення цього процесу.

За підсумками наради визначено, що з 35 підприємств концерну "Укрспирт" 3 здійснюють виробництво харчового спирту, 1 виробляє лікеро-горілчану продукцію, ще 4 заводи виготовляють спиртову продукцію технічного призначення.

Крім того, встановлено, що 7 заводів можуть відновити виробництво протягом місяця. Крім того, 4 підприємства знаходяться в незадовільному технічному стані і не здатні здійснювати виробничу діяльність, інші 16 вимагають істотної модернізації.

Нагадуємо:

11 грудня президент Володимир Зеленський підписав закон, яким скасовується монопольне право "Укрспирту" на виробництво спирту.

Документ дозволяє компаніям будь-якої форми власності виробляти спирт за умови отримання ліцензії, а також провести повну лібералізацію експорту спирту з України.

Законом також передбачено тимчасове обмеження на імпорт спирту в Україну до 1 січня 2024 року і заборона на участь в приватизації підприємств Укрспирту представників країни-агресора.

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Економічна правда