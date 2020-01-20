На Микитася знову вдягнули електронний браслет

Правоохоронці знову вдягнули електронний браслет стеження на колишнього депутата Верховної Ради Максима Микитася, підозрюваного в заволодінні майном Нацгвардії на 80 мільйонів гривень.

Джерело: адвокат екснардепа Олександр Лисак у коментарі Українській правді

Деталі: За його словами, після того як у понеділок прикордонники зняли Микитася з рейсу Київ-Лондон, на нього знову вдягнули електронний браслет стеження і змусили здати закордонний паспорт.

Лисак каже, що йому не відомі причини таких дій прикордонників, тому, щоб отримати цю інформацію, він готує запит до Держприкордонслужби.

Пряма мова: "В рішенні (про заборону виїжджати з країни - УП) немає підстави", - наголосив він.

Деталі: Адвокат підтвердив, що в його клієнта є "рішення про надання дозволу на виїзд".

Що було раніше: у понеділок Микитася в аеропорту "Бориспіль" зняли з рейсу при спробі вильоту з України до Великої Британії.

Джерела УП у правоохоронних органах розповіли, що дозвіл Микитасю на виліт з України дав заступник керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького Максим Грищук, але згодом скасував його.

За словами джерела УП, Микитась скаржився на здоров’я і просив дати дозвіл на виліт на лікування в Лондон.

Чому це важливо: Відповідно до рішення суду про запобіжний захід, підозрюваний Микитась вийшов під заставу. Водночас він мав прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді, суду за кожною вимогою; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває без дозволу детектива, прокурора чи суду; повідомляти про зміну свого місця проживання та/або роботи.

А також здати на зберігання до відповідних органів паспорт (паспорти) для виїзду за кордон і носити електронний засіб контролю.

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Передісторія:

Максима Микитася підозрюють у заволодінні майном Нацгвардії на суму понад 81 мільйон гривень.

У 2000-х роках Головне управління внутрішніх військ МВС, пізніше реорганізоване в Нацгвардію, та компанія-забудовник уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали збудувати житловий комплекс.

В обмін на земельну ділянку площею близько 1 га в центрі Києва Нацгвардія мала отримати у житловому комплексі 50 квартир та 30 паркомісць.

У 2016-2017 роках сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилась від цих квартир та паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку, який та ж компанія-забудовник зводила на околиці Києва, біля станції метро "Червоний хутір".

4 жовтня 2019 року Вищий антикорсуд обрав Микитасю запобіжний захід у вигляді застави в сумі 5,5 мільйона гривень.

22 жовтня 2019 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду арештувала Микитася до 14 листопада і збільшила заставу як альтернативу з 5,5 до 80 мільйонів гривень.

25 жотвня 2019 року за Микитася внесли заставу.

25 грудня 2019 року Микитасю продовжили запобіжний захід до 14 лютого 2020 року.