Підготовка до "спліту": Нацбанк змінив свою структуру

Національний банк трансформує внутрішню структуру під отримання нових функцій з регулювання ринків небанківських фінансових послуг, які отримає з 1 липня 2020 року.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Зазначається, що створили два нові департаменти: методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ в блоці "Монетарна стабільність" та нагляду за страховим ринком в блоці "Пруденційний нагляд".

"До 1 липня 2020 року ці підрозділи будуть займатися розробкою пропозицій Національного банку до законодавчих ініціатив, нормативно-правових актів та процесів, які сприятимуть ефективному правонаступництву функцій від Нацкомфінпослуг", - йдеться у повідомленні.

"Після передачі функцій Нацкомфінпослуг Департамент нагляду за страховим ринком відповідатиме за здійснення пруденційного нагляду за страховими компаніями, спеціалізованими перестраховиками та страховими посередниками, а Департамент методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ​ - за розробку і супроводження нормативно-правових та розпорядчих актів з питань регулювання небанківського фінансового ринку", - пояснили у регуляторі.

Крім цього, оновлять чинну структуру НБУ.

У структурі Департаменту нагляду за фінансовими установами створили Управління нагляду за небанківськими кредитними установами та Управління нагляду за фінансовими компаніями, а у структурі Департаменту виїзних перевірок - Управління перевірок небанківських фінансових установ.

Також повністю оновили структуру Департаменту ліцензування, яка відтепер включатиме чотири управління: ліцензування кредитних установ, ліцензування страхових компаній, ліцензування фінансових компаній та експертно-аналітичне управління, а також відділ ліцензування платіжних послуг.

"Найближчим часом будуть оголошені конкурсні відбори на керівні посади в новостворених підрозділах та підбір на вакантні посади, які з’явилися в результаті внесення змін до організаційної структури Національного банку", - заявили у НБУ.

Нагадаємо:

У жовтні 2019 року президент Володимир Зеленський підписав закон про "спліт", який запроваджує міжнародні стандарти регулювання та нагляду у небанківському фінансовому секторі.

Закон, зокрема, передбачає передачу частини повноважень Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сфері ринків фінансових послуг, до Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

Також передбачається передача решти повноважень Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, до Нацбанку.

Економічна правда