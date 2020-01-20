"Укроборонпром" розсекретить частину держзамовлення — Найєм
Держконцерн "Укроборонпром" розсекретить велику частину державного замовлення.
Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" заявив заступник гендиректора "Укроборонпрому" Мустафа Найєм.
За його словами, державне оборонне замовлення на 2021 рік сформують за іншими принципами.
Найєм зазначив, що такі зміни передбачені в новій системі закупівель, до розробки якої "Укроборонпром" залучав Міністерство оборони і Мінекономіки. Документ вже пройшов перше читання у Верховній Раді.
"Це революційна історія. І, сподіваюся, в наступному - в 2021 році, державне замовлення буде сформований зовсім на інших принципах. Основна революційність в тому, що левова частина оборонного замовлення не є секретом", - підкреслив він.
Заступник гендиректора держконцерну також розповів, що будуть змінені процедури закупівель.
"Між учасниками буде прозорий тендер, закритий для широкого загалу. Але правоохоронні органи і всі причетні зможуть дивитися, щоб умови були рівними для всіх учасників. Як для державних, так і для приватних", - заявив Найєм.
Нагадаємо:
Оборонний концерн "Укроборонпром" планує вдвічі скоротити заборгованість по зарплатах до кінця 2020 року.
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