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Курс валют: гривня знизилася до долара та євро

Понеділок, 20 січня 2020, 09:10
 

Національний банк послабив офіційний курс гривні на 16 копійок, встановивши його на 20 січня на рівні 24,25 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 26,93 (на 17 січня – 26,9 гривні).

Нагадуємо:

17 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,27 – 24,30 гривні за долар.

Національний банк послабив офіційний курс гривні на 11 копійок, встановивши його на 17 січня на рівні 24,09 гривні за долар.

Економічна правда

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