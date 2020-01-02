Новий голова Держлісагентства назвав 5 цілей на рік

Серед цілей нового голови Державного агентства лісових ресурсів Андрія Заблоцького: збільшення лісистості країни, запровадження е-обліку деревини та відкриття даних про ліс.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"По-перше, потрібно забезпечити в Україні європейський рівень ведення лісового господарства, створення нових лісів. Маємо збільшити лісистість України, і розумію, що для цього потрібне сприяння інших органів влади та фінансування.

Друге важливе завдання – боротьба з незаконними рубками та обігом деревини. Серед методів – запровадження електронного обліку деревини всіма лісокористувачами, суттєве підвищення відповідальності за незаконну рубку та використання деревини нелегального походження, створення прозорих правил гри на ринку деревини.

Третє. Відкриття даних про ліс та видача всіх дозвільних документів в електронному форматі., створення єдиного лісового порталу та "#ліс у смартфоні". Електронні сервіси мають бути зрозумілими та легкодоступними для громадян та бізнесу.

Четверте. Очищення галузі від корупціонерів та хитрих ділків. До таких осіб у мене нульова толерантність. Вони лише кидають тінь на всю галузь та фахових працівників.

П’яте. Повернення довіри суспільства до лісової галузі. В більшості, люди не завжди розуміють, чим повсякденно займаються лісівники, як відновлюється та доглядається ліс, як суспільство забезпечується благами лісу. Лісівники першими виїжджають на лісові пожежі, створюють цивілізовані місця відпочинку та роблять багато іншої важливої роботи.

Насправді, завдань значно більше. Детальніше про плани реформ в галузі розповім згодом", - написал Заблоцький.

Нагадуємо, станом на листопад 8 областей України підключені до пілотного проєкту е-реєстру заготівлі деревини та онлайн-карти рубок - "лісу у смартфоні" .