"Ліс у смартфоні": до реєстру додали ще дві області
Понеділок, 18 листопада 2019, 12:32
Державне агентство лісових ресурсів підключила лісогосподарські підприємства Житомирської та Закарпатської області до електронного реєстру дозвільних квитків на заготівлю деревини та онлайн-карти рубок.
Про це повідомляє урядовий портал.
Загалом же на сайті доступна інформація про вісім областей – Чернігівську, Полтавську, Рівненську, Київську, Волинську, Тернопільську, Закарпатську, Житомирську.
Дізнатися про функціонування та механізм дії онлайн-карти можна на сайті LK.UKRFOREST.COM.
Економічна правда
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