"Ліс у смартфоні": до реєстру додали ще дві області

Державне агентство лісових ресурсів підключила лісогосподарські підприємства Житомирської та Закарпатської області до електронного реєстру дозвільних квитків на заготівлю деревини та онлайн-карти рубок.



Про це повідомляє урядовий портал.



Загалом же на сайті доступна інформація про вісім областей – Чернігівську, Полтавську, Рівненську, Київську, Волинську, Тернопільську, Закарпатську, Житомирську.

Дізнатися про функціонування та механізм дії онлайн-карти можна на сайті LK.UKRFOREST.COM.



Економічна правда