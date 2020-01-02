Показник держборгу до ВВП вперше з 2013 року опустився до 50%

Співвідношення показника державного боргу до ВВП знизилось до 50% вперше з 2013 року.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів у Facebook.

У Мінфіні зазначають, що це стало можливим завдяки успішному втіленню відомством Середньострокової стратегії управління державним боргом.

Нагадуємо:

У 2018 році державний та гарантований державою борг України скоротився до 60,9% від ВВП з 71,8% - у 2017 році. Розмір державного та гарантованою державою боргу на 31 грудня 2018 року становив 78,32 млрд доларів, або 2,169 трлн грн.

У міністерстві зазначали, що відношення боргу до ВВП наприкінці 2019 року не повинно перевищити 50%, наприкінці 2020 року має становити 45,3%, а наприкінці 2024 року - не повинно перевищити 40%.