Регулятори затвердили стратегію розвитку фінсектору на 5 років: що вона передбачає

Регулятори фінансового ринку затвердили Стратегію розвитку фінансового сектору України до 2025 року, серед основних напрямів Стратегії - зміцнення фінансової стабільності та сприяння макроекономічному розвитку і зростанню економіки.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Також Стратегія передбачає розвиток фінансових ринків, розширення фінансової інклюзії та впровадження інновацій у фінсекторі.

Крім цього, підкреслюється, що регулятори "спрямовуватимуть свої зусилля" на посилення захисту прав кредиторів та інвесторів, а також будуть запроваджувати в Україні європейське законодавство.

У Стратегії також передбачені заапровадження плану дій BEPS, вдосконалення системи гарантування вкладів і виведення неплатоспромжних фінустанов з ринку, підвищення рівня корпоративного управління у фінустановах.

Підкреслюється, що у Стратегії передбачене запровадження ринку сільгоспземлі. Водночас Верховна Рада ще не ухвалила відповідний закон.

"Макроекономічний розвиток стимулюватиметься шляхом активізації кредитування малого і середнього підприємництва, зокрема фермерських господарств під заставу землі, усунення перешкод для перезапуску іпотечного кредитування, експортного фінансування", - заявили у НБУ.

Також регулятори працюватимуть над запровадженням нових валютних послаблень та спрощуватимуть умови ведення бізнесу. Натомість запровадять більш жорсткий контроль за фінансовими операціями для боротьби з відмиванням грошей.

"Реалізація Стратегії дасть змогу створити за п’ять років прозорий, конкурентний, стабільний та високотехнологічний фінансовий сектор.

За таких умов він стане драйвером сталого та інклюзивного розвитку економіки України та сприятиме підвищенню добробуту громадян через ефективне акумулювання та перерозподіл фінансових ресурсів в економіці", - йдеться у повідомленні.

Економічна правда