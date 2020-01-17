Прем’єр: Якщо треба буде, то ліквідуємо Будівельну інспекцію

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що уряд зробить все для стимулювання будівельної галузі та за необхідності ліквідує Державну архітектурно-будівельну інспекцію (ДАБІ).

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

"Схематозів", зокрема в Державній архітектурно-будівельній інспекції, не буде. Це моя принципова позиція. Якщо потрібно буде, то ліквідуємо ДАБІ в тому вигляді, в якому вона наразі", - написав прем’єр.

За його словами, тіньовий ринок посередницьких послуг при видачі ліцензій на будівництво оцінюється у майже 100 млн грн/рік, при цьому за підсумками 2018 року майже половина заявок отримала відмови.

Як заявив прем'єр, 2020 рік стане роком програми "Велике будівництво", у рамках якої уряд працюватиме над дерегуляцією, відкритістю та наповнюваністю кадастрів, житловими держпрограмами та доступною іпотекою. Крім того, уряд планує збільшити внесок будівельної галузі у ВВП із 2,5% до 6%, що відповідає середньоєвропейському рівню.

Нагадуємо:

Міністерство цифрової трансофрмації відкрило будівельний реєстр Державної архітектурно-будівельно інспекції (ДАБІ).

У грудні Кабмін оголосив конкурсний відбір на посаду голови Державної архітерктурно-будівельної інспекції (ДАБІ).

Обов'язки глави ДАБІ з жовтня 2019 року виконує Олександр Строкач.

У вересні рішенням Кабміну з посади голови ДАБІ було звільнено Сергія Кузьміна, а також його першого заступника Валерія Філончука.

Економічна правда