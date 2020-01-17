У Бахматюка знову поскаржилися президенту через НАБУ

Группа компаній "Укрлендфармінг" власником якої є фігурант "справи банкірів" Олег Бахматюк, звернулася до президента Володимира Зеленського зі скаргою на дії Національного антикорупційного бюро.

Про це повідомляє прес-реліз компанії

У компанії вважають, що дії детективів НАБУ спрямовані на те, щоб зірвати посівну кампанію, а мотивацією слушує особиста помста директора НАБУ Артема Ситника, який нещодавно був внесений до реєстру корупціонерів.

"Ми зіткнулися з ситуацією, яка ще раз доводить, що детективи НАБУ порушують закон та не зацікавлені в об’єктивному підході до справи, пов’язаної з акціонером нашої компанії Олегом Бахматюком.

... Головна причина - особиста помста директора НАБУ Артема Ситника, який нещодавно був внесений до реєстру корупціонерів", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що детективи НАБУ проводили несанкціоновані допити працівників, що мешкають в с.Токарі Лохвицького району Полтавської області, і відібрали пояснення щодо заробітної плати, без будь-яких процесуальних документів.

Наступного дня ці самі детективи прибули на територію Лохвицького цукрового заводу в м. Заводське, і повідомили, що мають опитати 10 тисяч осіб щодо їхніх заробітних плат без жодних правових підстав і відповідних документів.

"Для нас незрозуміло, яким чином такі дії можуть стосуватись кримінальної справи проти Олега Бахматюка і ВіЕйБі банку", - пояснюють в компанії.

Нагадуємо:

У жовтні 2014 року Нацбанк виділив "ВіЕйБі Банку" стабілізаційний кредит на суму 1,2 млрд грн. ВіЕйБі належав власнику аграрного холдингу "Укрлендфармінг" Олегу Бахматюку.

В листопаді 2014 року НБУ визнав банк неплатоспроможним.

11-12 листопада 2019 року детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП повідомили 8 особам про підозру у заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту.

13 листопада Антикорупційне бюро повідомило Бахматюку і Мальцеву про підозру у заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, наданого Нацбанком.

Бахматюка оголосили в розшук 22 листопада.

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