"Нафтогаз" призначив нового виконавчого директора з трансформації

Старшого партнера McKinsey&Company Отто Ватерландера призначили виконавчим директором з трансформації групи "Нафтогаз".

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"До приходу в Нафтогаз пан Ватерландер був старшим партнером у McKinsey&Company і брав участь в управлінні нафтогазовим напрямком на міжнародному рівні, а ще раніше - партнером з енергетичного напрямку в Booz&Company", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у "Нафтогазі" Ватерландер відповідатиме за трансформаційні проекти групи, зокрема впровадження нової операційної моделі та дивізіональної структури управління, реалізацію крос-функціональних процесів та розробку баз даних процесів.

"Він також керуватиме та братиме участь в ініціативах розвитку, які спрямовані на зростання вартості компаній групи Нафтогаз, підвищення ефективності бізнесу та цінності для акціонерів", - додали у "Нафтогазі".

Нагадаємо:

Топ-менеджер Shell Петрус ван Дріл став фінансовим директором "Нафтогазу".

Економічна правда