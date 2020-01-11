Топ-менеджер Shell став фінансовим директором "Нафтогазу"

Ван Дріл Петрус Стефанус 8 січня призначений на посаду фінансового директора групи "Нафтогаз".



Про це повідомляє прес-служба компанії.

Як зазначається, ван Дріл відповідатиме за розбудову інтегрованої корпоративної фінансової функції, визначення фінансової політки,принципів та процедур групи "Нафтогаз".

Також до його обов’язків входитиме управління процесами фінансового прогнозування та планування, забезпечення коштів для фінансування стратегічних ініціатив групи, підвищення ефективності та результативності фінансових операцій.

53-річний Петрус ван Дріл – фінансист з майже 30-річним досвідом роботи на різних позиціях у Shell, починаючи з фінансового радника у дочірній компанії Billion International і закінчуючи посадою віце-президента Royal Dutch Shell з питань бухгалтерського обліку та звітності до приходу в "Нафтогаз".

"На різних етапах своєї кар’єри працював у таких сферах як бухгалтерський облік та звітність, управління ефективністю бізнесу, бізнес-партнерство, управління цінністю, аутсорсинг фінансових та бізнес-процесів, злиття та поглинання, а також відносини з інвесторами", - йдеться у повідомленні.

Економічна правда