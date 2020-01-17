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Маск хоче відправити на Марс мільйон людей до 2050 року

П'ятниця, 17 січня 2020, 14:59
 

Ілон Маск поділився в Twitter планами на будівництво кораблів Starship і доставкою людей з Землі на Марс.

Про це з посиланням на Twitter Маска повідомляє Cnet.

У плани SpaceX входить будівництво 100 кораблів Starship в рік, щоб доставляти на Марс з Землі по 100 000 людей кожен раз, коли орбіти планет будуть вдало розташовані для польоту (відстань між Землею і Марсом стає приблизно досяжним кожні 26 місяців).

Один з читачів уточнив у підприємця, чи означає це, що Маск збирається переправити на Марс близько мільйона людей до 2050 року, і Маск підтвердив цю інформацію.

Маск уявляє майбутні перельоти таким чином: 1000 космічних кораблів виводяться на земну орбіту і вилітають протягом місяця в період, коли Земля з Марсом знаходяться на близькій відстані.

Нагадуємо

Японський мільярдер Юсаку Маедзава, який має стати першим космічним туристом на кораблі Starship, розробленому компанією Ілона Маска SpaceX, вирішив за допомогою телешоу знайти собі супутницю для спільного польоту до Місяця.

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Маск космічна галузь

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