Маск хоче відправити на Марс мільйон людей до 2050 року

Ілон Маск поділився в Twitter планами на будівництво кораблів Starship і доставкою людей з Землі на Марс.

Про це з посиланням на Twitter Маска повідомляє Cnet.

У плани SpaceX входить будівництво 100 кораблів Starship в рік, щоб доставляти на Марс з Землі по 100 000 людей кожен раз, коли орбіти планет будуть вдало розташовані для польоту (відстань між Землею і Марсом стає приблизно досяжним кожні 26 місяців).

Starship design goal is 3 flights/day avg rate, so ~1000 flights/year at >100 tons/flight, so every 10 ships yield 1 megaton per year to orbit