Маск хоче відправити на Марс мільйон людей до 2050 року

Ілон Маск поділився в Twitter планами на будівництво кораблів Starship і доставкою людей з Землі на Марс.

Про це з посиланням на Twitter Маска повідомляє Cnet.

У плани SpaceX входить будівництво 100 кораблів Starship в рік, щоб доставляти на Марс з Землі по 100 000 людей кожен раз, коли орбіти планет будуть вдало розташовані для польоту (відстань між Землею і Марсом стає приблизно досяжним кожні 26 місяців).

Starship design goal is 3 flights/day avg rate, so ~1000 flights/year at >100 tons/flight, so every 10 ships yield 1 megaton per year to orbit — Elon Musk (@elonmusk) January 17, 2020

Один з читачів уточнив у підприємця, чи означає це, що Маск збирається переправити на Марс близько мільйона людей до 2050 року, і Маск підтвердив цю інформацію.

Loading the Mars fleet into Earth orbit, then 1000 ships depart over ~30 days every 26 months. Battlestar Galactica … — Elon Musk (@elonmusk) January 17, 2020

Маск уявляє майбутні перельоти таким чином: 1000 космічних кораблів виводяться на земну орбіту і вилітають протягом місяця в період, коли Земля з Марсом знаходяться на близькій відстані.

Нагадуємо:

Японський мільярдер Юсаку Маедзава, який має стати першим космічним туристом на кораблі Starship, розробленому компанією Ілона Маска SpaceX, вирішив за допомогою телешоу знайти собі супутницю для спільного польоту до Місяця.

Читайте також: 12 технологій 2019 року, які на наших очах створюють майбутнє людства