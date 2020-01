Перший космічний турист SpaceX шукатиме супутницю на телешоу

Японський мільярдер Юсаку Маедзава, який має стати першим космічним туристом на кораблі Starship, розробленому компанією Ілона Маска SpaceX, вирішив за допомогою телешоу знайти собі супутницю для спільного польоту до Місяця.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.



Політ Маедзави до Місяця запланований на 2023 рік, його тривалість становитиме близько тижня.



Мільярдер оголосив про пошуки супутниці для польоту у Twitter, і його твіт набрав 19 тис. репостів, зокрема його репостнув Маск.

[WANTED!!!]

Why not be the ‘first woman’ to travel to the moon?#MZ_looking_for_love https://t.co/R5VEMXwggl pic.twitter.com/mK6fIJDeiv