Перший космічний турист SpaceX шукатиме супутницю на телешоу

Японський мільярдер Юсаку Маедзава, який має стати першим космічним туристом на кораблі Starship, розробленому компанією Ілона Маска SpaceX, вирішив за допомогою телешоу знайти собі супутницю для спільного польоту до Місяця.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.



Політ Маедзави до Місяця запланований на 2023 рік, його тривалість становитиме близько тижня.



Мільярдер оголосив про пошуки супутниці для польоту у Twitter, і його твіт набрав 19 тис. репостів, зокрема його репостнув Маск.

[WANTED!!!]

Why not be the ‘first woman’ to travel to the moon?#MZ_looking_for_love https://t.co/R5VEMXwggl pic.twitter.com/mK6fIJDeiv — Yusaku Maezawa (MZ) 前澤友作 (@yousuck2020) January 12, 2020





Пошуки Маедзавою супутниці для польоту транслюватиме японський стримінговий сайт AbemaTV.

Як зазначено на сайті проекту, претендентки мають відповідати низці критеріїв: це мають бути самотні дівчата віком 20 років або старше; вони мають бути "яскравими особистостями" і завжди залишатися позитивними; вони мають цікавитися космічними польотами і бути готовими брати участь у підготовці до такої експедиції; вони також мають бути налаштовані брати від життя все й виступати за мир у всьому світі.



Заявки на участь у конкурсі приймають на сайті проекту до 10-ї ранку за японським часом 17 січня. В середині лютого та в середині березня Маедзава проведе низку зустрічей зі своїми потенційними подругами. Про те, яку дівчину мільярдер обере, він оголосить наприкінці березня.



44-річний бізнесмен написав на сайті проекту, що "почуття самотності і порожнечі починає поступово охоплювати" його. Тому нині Маедзава поставив собі за мету "знайти любов усього свого життя".



Маедзава починав як барабанщик рок-гурту, потім продавав аудіозаписи улюблених виконавців, розсилаючи їх охочим поштою. Але статки він зробив на інтернет-магазині модного одягу Zozotown. За оцінками Blomberg Billionairs, його активи становлять близько $3,6 млрд.



Японський мільярдер широко відомий на батьківщині як колекціонер творів мистецтва. Минулого року він здивував світ мистецтва, заплативши $110,5 млн за картину Жана-Мішеля Баскії, що стало рекордною сумою для робіт американських художників.

Читайте також: Що зробило людство за останні 10 років: 16 видатних наукових відкриттів

"Синку, ракетником ти не станеш": історія Максима Полякова та його космічного стартапу Firefly