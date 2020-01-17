Бізнес закликає президента ветувати закон про зміни до податкового кодексу

Бізнес-середовище закликає президента ветувати закон 1210, щодо змін до податкового кодексу, який на їх думку підвищуює фіскальний тиск на платників податків, погіршує інвестиційний кліматта негативно позначиться на розвитку економіки в цілому.

Про це повідомляє Спілка Українських Підприємців.

"Податкова проблематика вже довгий час – найболючіше питання для українських підприємців. Однак, замість полегшення умов ведення бізнесу в країні, влада продовжує посилювати податковий тиск.

Свідчення цьому – сьогоднішнє прийняття закону №1210 в цілому. Попри неодноразові офіційні звернення, зустрічі та заклики усього бізнесу, принципово важливі законодавчі ініціативи у сфері оподаткування виносяться до голосування без врахування суттєвих зауважень представників бізнес-середовища", - заявляє СУП.

Підприємці заявляють, що парламент не дослухався до їх порад, і запропоновані поправки реалізовані не повністю.

"І навіть спроби додати до законопроекту дійсно корисні поправки виглядають напівмірами. Так, СУП запропонувала механізм додаткового збільшення граничного обсягу доходів в залежності від кількості найманих працівників. Однак, у результаті маємо "спрощений варіант" – підвищення лімітів без прив’язки до штату працівників", - резюмують у спільноті.

Нагадуємо:

16 січня Верховна Рада проголосувала в другому читанні за законопроєкт 1210, який передбачає норми трансфертного ціноутворення, введення плану дій BEPS, підвищення лімітів для ФОПів і в тому числі передбачає підвищення акцизу на сигарети і ренти на видобуток залізної руди.

Бізнес-спільнота і раніше критикувала законпроект - бізнес турбують високі штрафи, розширення бази оподаткування рентою і зміни по акцизах.

Економічна правда