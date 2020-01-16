УЗ: "Інтерсіті" між Києвом і Тернополем курсуватиме щодня

Укрзалізниця збільшує періодичність курсування швидкісного поїзда Інтерсіті № 747 Київ - Тернопіль: з 23 січня він курсуватиме щодня замість через день.

Про це повідомляє прес-служба УЗ.

Зазначається, що наразі завершується узгодження графіку курсування поїзда на дати після 23 січня.

"Швидкісний поїзд Інтерсіті № 747 відправляється з Києва о 16:41 та прибуває до Тернополя о 22:42.

У зворотному напрямку з Тернополя він вирушає 04:04 та прибуває до Києва о 10:03. Зупинки передбачені на станціях Волочиськ, Хмельницький, Деражня, Гнівань, Вінниця, Калинівка-1 та Козятин", - йдеться у повідомленні.

У компанії додають, що такі зміни дозволять значно покращити сполучення Тернополя зі столицею, також поїзд забезпечуватиме зручну пересадку в Києві на внутрішні та міжнародні маршрути.

З розкладом можна ознайомитися на сайті Укрзалізниці, квитки придбати в залізничних касах або онлайн.

Нагадаємо:

Укрзалізниця збільшує періодичність курсування швидкісного поїзда Інтерсіті № 740 Київ - Кривий Ріг, з 23 січня поїзд курсуватиме щоденно замість через день.

Економічна правда