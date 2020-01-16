Світовий криптомайданчик Binance відкрив рахунок в українському банку

Розрахунковим українським банком для одного з найбільших криптомайданчиків світу Binance став IBOX BANK.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

У Міністерстві підкреслюють, що тепер українці зможуть безперешкодно купувати і продавати віртуальні активи, а компанія Binance платитиме в Україні податки від операцій з криптоактивами.

У Мінцифри наголошують, що наступним кроком з боку держави стане врегулювання оподаткування операцій з криптоактивами. Відповідний законопроєкт поданий у парламент депутатським об’єднанням Blockchain4Ukraine.

Повідомляється, що він вже схвалений комітетом ВР з питань цифрової трансформації та знаходиться на розгляді інших комітетів парламенту.

Нагадаємо, що Міністерство цифрової трансформації та міжнародна компанія Binance підписали меморандум про співпрацю у листопаді минулого року. Сторони домовились разом працювати над створенням комфортного середовища для розвитку криптоіндустріі в Україні.

На торгах 14 січня середньоринкова вартість біткоїна зросла на 5,5% до 8574 доларів, загалом за перші два тижні 2020 року біткоїн подрожчав на 20%.





