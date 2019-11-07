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Одна з найбільших криптобірж запрацює в Україні до кінця року

Четвер, 7 листопада 2019, 18:09
 

Міністерство цифровий трансформації підписало меморандум з біткоін-біржею Binance, повідомляється що платформа почне роботу в країні вже до кінця року.

Про це заявив глава Мінціфри Михайло Федоров в ході круглого столу, організованого Інститутом Горшеніна, повідомляє ITC.

"У біржі мільярдні обороти. Частина цих мікротранзакцій буде проходити на території України і в наших банках. Ми вже спілкуємося з Національним банком і нашими державними банками про відкриття рахунків цієї біржі ", - зазначив Федоров.

За його словами, компанія вже почала активно працювати над відкриттям свого офісу в Україні.

"Це додаткові сотні мільйонів податків, які отримає наша держава. Для любителів криптовалюти і тих, хто працює в цьому напрямку, це дуже великий сигнал, що Україна з'явилася на світовій мапі криптовалюти", - зазначив глава Мінціфри.

Нагадаємо:

Binance - це одна з найбільших кріптобірж в світі. Вона була заснована в 2017 році в Гонконгу, проте згодом змінила юрисдикцію на мальтійську.

В травні 2019 Binance повідомила про "масштабний злом" хакерами і крадіжку з її платформи на понад 40 мільйонів доларів.

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Економічна правда
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