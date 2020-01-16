SkyUp з травня запускає рейси з Одеси до Тбілісі

Аввіакомпанія SkyUp Airlines почав продаж квитків на рейс з Одеси до Тбілісі, перший такий рейс відбудеться в травні.

Про це повідомляє прес-служба компанії у Facebook.

Зазначається, що рейси виконуватимуться з 28 травня по 4 жовтня 2020 року. Розклад - четвер, неділя.

Вартість квитка в один кінець без багажу станом на момент публікації становить:

Одеса - Тбілісі - від 1 289 грн;

Тбілісі - Одеса - від 1 341 грн.

Нагадаємо:

Українська авіакомпанія SkyUp розпочала продаж квитків на рейси з Києва, Харкова, Одеси та Львова в італійські міста.

Економічна правда