SkyUp з травня запускає рейси з Одеси до Тбілісі
Четвер, 16 січня 2020, 13:21
Аввіакомпанія SkyUp Airlines почав продаж квитків на рейс з Одеси до Тбілісі, перший такий рейс відбудеться в травні.
Про це повідомляє прес-служба компанії у Facebook.
Зазначається, що рейси виконуватимуться з 28 травня по 4 жовтня 2020 року. Розклад - четвер, неділя.
Вартість квитка в один кінець без багажу станом на момент публікації становить:
Одеса - Тбілісі - від 1 289 грн;
Тбілісі - Одеса - від 1 341 грн.
Нагадаємо:
Українська авіакомпанія SkyUp розпочала продаж квитків на рейси з Києва, Харкова, Одеси та Львова в італійські міста.
Економічна правда
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