SkyUp запустив нові рейси з чотирьох українських міст до Італії

Українська авіакомпанія SkyUp розпочала продаж квитків на рейси з Києва, Харкова, Одеси та Львова в італійські міста.

Про це авіакомпанія повідомила на своїй сторінці у Facebook.

З Києва додалися рейси до Мілану, Болоньї, Мілану (Бергамо) та Ламеція-Терме.

З Харкова і Одеси тепер теж можна долетіти до Ламеція-Терме.

Для аеропорту у Львові додали рейси до Риму, Неаполя та Мілану (Бергамо)

Нагадуємо:

З 16 січня 2020 року в авіакомпанії SkyUp Airlines вступають в силу нові правила повітряних перевезень та обслуговування пасажирів і багажу.

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