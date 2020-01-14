SkyUp запустив нові рейси з чотирьох українських міст до Італії
Вівторок, 14 січня 2020, 15:45
Українська авіакомпанія SkyUp розпочала продаж квитків на рейси з Києва, Харкова, Одеси та Львова в італійські міста.
Про це авіакомпанія повідомила на своїй сторінці у Facebook.
З Києва додалися рейси до Мілану, Болоньї, Мілану (Бергамо) та Ламеція-Терме.
З Харкова і Одеси тепер теж можна долетіти до Ламеція-Терме.
Для аеропорту у Львові додали рейси до Риму, Неаполя та Мілану (Бергамо)
Нагадуємо:
З 16 січня 2020 року в авіакомпанії SkyUp Airlines вступають в силу нові правила повітряних перевезень та обслуговування пасажирів і багажу.
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