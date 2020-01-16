Гончарук назвав два пріоритетні завдання уряду у фінсекторі

Серед двох найбільш пріоритетних завдань уряду - дешеві кредити, та розширення доступності фінансових послуг.

Про це повідомив прем’єр-міністр Олексій Гончарук на презентації Стратегії розвитку фінансового сектору до 2025 року, передає Інтерфакс-Україна.

За словами Гончарука, уряд у фінсекторі має два пріоритетні завдання: дешеві кредити, першим кроком до яких буде запуск кредитної програми для малого бізнесу з 1 лютого, і розширення доступності фінансових послуг, що дасть змогу збільшити цей ринок.

"Збільшити ринок, залучити максимальну кількість людей - це завдання номер два", - пояснив Гончарук.

Також Гончарук розповів, що уряд добре розуміє, що робить, і має план.

"Ми добре розуміємо, що робити. В нас є план. І про його невелику частину ми сьогодні говоритимемо дуже детально та професійно", - сказав він.

Нагадуємо:

16 січня Регулятори фінансового ринку затвердили Стратегію розвитку фінансового сектору України до 2025 року, серед основних напрямів Стратегії - зміцнення фінансової стабільності та сприяння макроекономічному розвитку і зростанню економіки.