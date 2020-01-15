АМКУ незадоволений зниженням цін на бензин і готує нові перевірки

За результатами аналізу грудневих цін АЗС на бензин та паливо, Антимонопольний комітет встановив, що рівень цін не корелюється зі змінами факторів, що впливають їх формування.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Комітет нагадує, що 5 грудня 2019 надав рекомендації до мереж АЗС вжити заходів щодо встановлення роздрібних цін на рівні, який існував би за умов значної конкуренції на ринку. Мова йде про бренди WOG, OKKO, UKRNAFTA, AMIC Energy, Shell, SOCAR, UPG и Glusco.

Комітет наголошує, що після цього ціни на стелах поступово знизились, а саме:

роздрібні ціни на бензин марки А-95 на АЗС, що працюють під брендами WOG, OKKO, AMIC Energy, SHELL, SOCAR, UPG, GLUSCO, знизилися більш, ніж на 2 грн/л; на АЗС, що працюють під брендом UKRNAFTA, - на 1грн/л;

роздрібні ціни на дизельне паливо на АЗС, що працюють під брендами WOG, OKKO, SHELL, SOCAR знизилися більш, ніж на 2 грн/л; на АЗС, що працюють під брендами AMIC Energy, UKRNAFTA, UPG, GLUSCO – більш, ніж на 1 грн/л.

Водночас, у АМКУ вважають, що надана учасниками ринку інформація за результатами розгляду рекомендацій не містить достатнього обґрунтування рівня встановлених цін на АЗС

Наразі Комітетом розпочато поглиблене дослідження відповідності дій учасників ринків роздрібної торгівлі високооктановими бензинами та дизельним паливом вимогам законодавства про захист економічної конкуренції.

Нагадуємо, 5 грудня Антимонопольний комітет направив обов’язкові до виконання рекомендації щодо зниження роздрібних цін на високооктанові бензини та дизельне пальне до крупних мереж АЗС.