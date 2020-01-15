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Авіакомпанія Ernest Airlines має сплатити "Украероруху" за два з половиною місяці

Середа, 15 січня 2020, 17:33
 

Авіакомпанія Ernest Airlines, яка тимчасово зупинила свої рейси через припинення дії ліцензії, має сплатити держпідприємству "Украерорух" за надані аеронавігаційні послуги за листопад і грудень 2019 року, а також - за частину січня 2020 року.

Про це заявили у прес-службі "Украероруху" у відповідь на запит НВ Бізнес.

"Днями настав термін оплати рахунку за листопад 2019 року. Авіакомпанію поінформовано про необхідність терміново здійснити оплату. У разі несплати рахунку за аеронавігаційні послуги "Украерорух" змушений буде вчиняти дії, передбачені чинним законодавством", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що рахунок за обслуговування в грудні 2019 року буде надано авіакомпанії до 13 лютого 2020 року.

"Украерорух наполягає на своєчасності виконання умов договору та своєчасній сплаті рахунків за надані підприємством аеронавігаційні послуги", - підкреслили у прес-службі.

Нагадаємо:

Авіакомпанія Ernest Airlines з 11 січня тимчасово зупинила свої рейси через припинення дії ліцензії.

Раніше Ernest Airlines заявляла про припинення продажу квитків з 13 січня 2020 року через припинення дії ліцензії авіакомпанії.

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Украерорух авіа компанії

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