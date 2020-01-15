Авіакомпанія Ernest Airlines має сплатити "Украероруху" за два з половиною місяці
Авіакомпанія Ernest Airlines, яка тимчасово зупинила свої рейси через припинення дії ліцензії, має сплатити держпідприємству "Украерорух" за надані аеронавігаційні послуги за листопад і грудень 2019 року, а також - за частину січня 2020 року.
Про це заявили у прес-службі "Украероруху" у відповідь на запит НВ Бізнес.
"Днями настав термін оплати рахунку за листопад 2019 року. Авіакомпанію поінформовано про необхідність терміново здійснити оплату. У разі несплати рахунку за аеронавігаційні послуги "Украерорух" змушений буде вчиняти дії, передбачені чинним законодавством", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що рахунок за обслуговування в грудні 2019 року буде надано авіакомпанії до 13 лютого 2020 року.
"Украерорух наполягає на своєчасності виконання умов договору та своєчасній сплаті рахунків за надані підприємством аеронавігаційні послуги", - підкреслили у прес-службі.
Нагадаємо:
Авіакомпанія Ernest Airlines з 11 січня тимчасово зупинила свої рейси через припинення дії ліцензії.
Раніше Ernest Airlines заявляла про припинення продажу квитків з 13 січня 2020 року через припинення дії ліцензії авіакомпанії.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua