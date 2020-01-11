Італійський лоукостер призупиняє виконання рейсів

Авіакомпанія Ernest Airlines з 11 січня тимчасово зупиняє свої рейси через припинення дії ліцензії.

Про це повідомляється у прес-релізі авіаперевізника, передає "Інтерфакс-Україна".

"Виконуючи рішення Національного управління цивільної авіації Італії (ENAC) від 29 грудня 2019 року про тимчасове зупинення дії нашої експлуатаційної ліцензії, ми не змогли продовжити виконання рейсів із 11 січня 2020 року. Відповідно ми просимо пасажирів не приїжджати в аеропорт", - повідомляється в релізі.

Ernest Airlines зазначає, що ліцензія може бути відновлена, якщо авіакомпанія виконає передбачені чинним законодавством вимоги, після чого ENAC матиме підстави відкликати своє рішення.

"Ми докладаємо всіх зусиль задля того, аби положення було відкликано, але нам потрібен час для надання всіх необхідних вимог згідно з Регламентом ЄС № 1008 від 2008 року, щоб підтвердити нашу фінансову стабільність для відновлення операційної діяльності", - заявили в компанії.

"Ми розуміємо, що простого вибачення або відшкодування вартості квитка не може бути достатньо, щоб виправити всі викликані проблеми, але я можу запевнити вас, що всі співробітники Ernest Airlines роблять все можливе, щоб надати максимальну підтримку пасажирам, що постраждали від затримок або скасування рейсів у цей важкий момент", - стверджує Ernest Airlines.



Міжнародний аеропорт "Львів" на своїй сторінці в Facebook опублікував інформацію про скасування рейсу авіакомпанії (ERN237/238) за маршрутом Рим-Львів-Рим.



Раніше Ernest Airlines заявляла про припинення продажу квитків з 13 січня 2020 року через припинення дії ліцензії авіакомпанії.