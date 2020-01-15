У ДТЕК Ахметова спростовують наявність боргу за передачу електроенергії

У групі компаній ДТЕК Ріната Ахметова заявили, що інформація про припинення платежів державі за передачу електроенергії та накопичення боргів перед "Укренерго" не відповідає дійсності.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

У ДТЕК назвали поширення такої інформації цілеспрямованою атакою на репутацію компанії.

"D.Trading виконує всі платежі за передачу електроенергії", - йдеться у повідомленні.

"Борг, який приписується компанії, пов'язаний з операціями експорту та імпорту електроенергії. Типовий договір про надання послуг з передачі електроенергії не визначає обсяги електроенергії при експорті, імпорті, транзиті, як базу для нарахування оплати за послугу з передачі.

При цьому, він встановлює, що всі відносини, не врегульовані договором, регулюються законодавством", - заявили у компанії.

"Сьогодні відбудуться відкриті публічні обговорення внесення змін до Кодексу системи передачі в частині встановлення такої оплати на послуги з передачі при експорті електроенергії", - додали в ДТЕК.

"Жоден експортер електроенергії в Україні не оплачує послуги з передачі. Такі платежі відповідно до європейського законодавства вважаються додатковим митом, що не відповідає умовам угоди про асоціацію України з ЄС", - підкреслює ДТЕК.

У компанії також зазначили, що розглядають можливість подачі позову проти видання "Наші Гроші", яке, на думку компанії, "систематично публікує неправдиву інформацію про D.Trading".

Нагадаємо:

Видання "Наші Гроші" з посиланням на джерело в урядових структурах повідомило, що компанії групи ДТЕК наприкінці 2019 року перестали платити за послуги передачі енергії державній компанії "Укренерго" і станом на 10 січня накопичили борг у розмірі 544,48 мільйона гривень.

Економічна правда