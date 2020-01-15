Кабмін встановив нові зарплати для топ-чиновників — нардеп

Кабінет міністрів прийняв рішення встановити новий мінімальний розмір окладу і сітку зарплат для топ-чиновників.



Про це повідомляє народний депутат "ЄС" Олексій Гончаренко у своєму телеграм-каналі.

"Кабмін вирішив не продовжувати практику величезних заробітних плат і встановив сітку для топ-чиновників. І так основні зміни:

1. Встановлюється новий мінімальний розмір посадового окладу в два прожиткових мінімуми (станом на 1 січня 4204 грн).

2. Розміри посадових окладів пропонується затвердити в гривнях, а не коефіцієнтах, як це було в 2019 році.

3. Наприклад, керівник державного органу (Офіс ПУ, апарат РНБО) матиме посадовий оклад на рівні 37800 грн, а рівня міністерств та центральних органів виконавчої влади 33600 грн", - пише Гончаренко.

Також Гончаренко цитує рішення уряду щодо премії. Повідомляється, що Першому віце-прем’єр-міністру, віце-прем’єр-міністрам України, міністрам, їх першим заступникам і заступникам може виплачуватися премія у двох видах:

1) надбавка за ефективність, яка встановлюється щомісяця Першому віце-прем’єр-міністру, віце-прем’єр-міністрам, міністрам прем’єр-міністром, а першим заступникам міністрів — відповідним міністром, у розмірі до 200 відсотків посадового окладу;

2) премія, яка встановлюється заступникам міністрів (крім перших заступників), відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи, у розмірі до 200 відсотків посадового окладу.

Нагадуємо:

Нещодавно, прем'єр-міністр Олексій Гончарук, заявив, що держслужбовці всіх рівнів мають отримувати гідну зарплату, щоб у них не було спокуси зловживати своїм службовим становищем.

Раніше, керівники Мінкульту отримали "під ялинку" сотні тисяч зарплати.

Зокрема, міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський та його заступники задекларували сукупний розмір своєї грудневої зарплати на суму понад 2 мільйони гривень.

Крім того, повідомлялося, що топ-менеджери "Нафтогазу" отримають премію у 700 мільйонів гривень.

11 грудня 2019 року міністр юстиції Денис Малюська заявив, що його не влаштовує зарплата і він не виключає перехід на іншу роботу.

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет заявляв, що деякі міністри просять більшу зарплату, бо не всі мають "фінансову подушку" і їм важко утримувати свої родини.