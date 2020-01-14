Головного податківця Одещини спіймали на хабарництві
Виконувача обов’язків начальника Головного управління Державної податкової служби в Одеській області викрили на пропозиції хабара у розмірі 25 тисяч доларів керівнику підрозділу регіональної прокуратури.
Джерело: пресслужба НАБУ, глава Державної податкової служби Сергій Верланов у Facebook
Дослівно: "Слідство встановило, що очільник регіональної ДПС запропонувала керівнику структурного підрозділу прокуратури цього ж регіону щомісячно надавати неправомірну вигоду у 25 тис. дол. США.
У відповідь той мав не перешкоджати протиправній діяльності співробітників ДПС, пов’язаній із отриманням неправомірної вигоди від підприємців, та не притягувати податківців до відповідальності, в т.ч. кримінальної."
Деталі: 13 січня детективи бюро повідомили цій особі про підозру у вчиненні злочину.
Правоохоронці зафіксували факт надання хабара. Зі слів підозрюваних, ця неправомірна вигода "мала стати першим траншем у подальшій "взаємодії" з посадовцем регіональної прокуратури".
За інформацією із відкритих джерел, виконує обов’язки керівника регіональної податкової Чеботарьова Наталія.
Також у місцевому виданні "Думська" стверджують, що Чеботарьова намагалась підкупити голову управління нагляду за дотримання законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності обласної прокуратури Михайла Сербіна.
Наразі вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу. Також слідство встановлює інших осіб, які можуть бути причетними до злочину.
Як повідомили в НАБУ, розслідування цієї справи ведеться з грудня минулого року.
Пізніше очільник ДПС Сергій Верланов заявив про відсторонення всього керівництва ДПС в Одеській області та ініціювання службового розслідування. Окрім того, глава ДПС повідомив, що починає перевірку керівного складу центрального апарату Державної податкової служби на предмет корупції.
"Гарантую НАБУ та іншим правоохоронним органам повне співробітництво та буду вдячний за інформацію, яка дозволить ДПС очистити свої лави від нечесних та корумпованих співробітників", – написав Верланов.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua