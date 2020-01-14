Головного податківця Одещини спіймали на хабарництві

Виконувача обов’язків начальника Головного управління Державної податкової служби в Одеській області викрили на пропозиції хабара у розмірі 25 тисяч доларів керівнику підрозділу регіональної прокуратури.

Джерело: пресслужба НАБУ, глава Державної податкової служби Сергій Верланов у Facebook

Дослівно: "Слідство встановило, що очільник регіональної ДПС запропонувала керівнику структурного підрозділу прокуратури цього ж регіону щомісячно надавати неправомірну вигоду у 25 тис. дол. США.

У відповідь той мав не перешкоджати протиправній діяльності співробітників ДПС, пов’язаній із отриманням неправомірної вигоди від підприємців, та не притягувати податківців до відповідальності, в т.ч. кримінальної."

Деталі: 13 січня детективи бюро повідомили цій особі про підозру у вчиненні злочину.

Правоохоронці зафіксували факт надання хабара. Зі слів підозрюваних, ця неправомірна вигода "мала стати першим траншем у подальшій "взаємодії" з посадовцем регіональної прокуратури".