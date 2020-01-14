Дефіцит торгівлі товарами України становить 9,3 мільярда гривень

За даними Державної служби статистики негативне сальдо зовнішньої торгівлі за січень-листопад 2019 року становило 9,37 мільярда гривень.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

За січень–листопад 2019р. експорт товарів становив 45,96 млрд.дол.,на 6,3% більше порівняно із січнем–листопадом 2018р., імпорт – 55,33 млрд дол., 6,2% більше порівняно з аналогічним періодом у 2018 році.

Негативне сальдо склало 9,37 млрд.дол, зазначимо, що за січень–листопад 2018 року цей показник також був негативним – 8,86 млрд дол. Загалом показник негативного сальдо виріс на 5,6 %.

Також повідомляється, що зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами із 225 країн світу.

Нагадуємо:

За даними Мінекономіки, Україна увійшла до топ-5 найбільших у світі експортерів курятини.

У 2018 році експорт товарів з України становив 47,3 млрд доларів (на 9,4% більше, ніж у 2017 році), імпорт – 57,2 млрд доларів (на 15,3% більше).