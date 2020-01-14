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Україна знизила ставки за держборгом до 9,8% річних 

Вівторок, 14 січня 2020, 17:19
 

Вперше в 2020 році, на аукціонах з продажу облігацій внутрішньої державної позики Міністерство фінансів залучило до бюджету 6 мільярдів гривень.

Про це повідомляє Міністерство фінансів.

Більшість держоблігації в гривні (3,2 мільярди) залучено на 4 роки, із середньозваженим рівнем дохідності 9,88%

Окрім цього, Міністерство фінансів випустили наступні облігації:

  • на 2 роки під 10,04% річних (залучено 1,6 мільярда гривень)
  • на 434 дні під 10,18% (залучено 570 мільйонів гривень)
  • на 84 дні під 10,73 (залучено 522 мільйона гривень)

Нагадуємо, за підсумками останнього аукціону в минулому році, грудня для фінансування державного бюджету було залучено 5,3 млрд грн

Тоді Міністерство фінансів знизило середньозважену ставку дохідності за 2-річними ОВДП в гривні до 11%, а в доларах США – до 3,86%

Економічна правда

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ОВДП Мінфін

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