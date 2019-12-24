Мінфін знизив ставки за держборгом до 11% річних

Міністерство фінансів знизило середньозважену ставку дохідності за 2-річними ОВДП в гривні до 11%, а в доларах США – до 3,86%

Про це повідомляє прес-служба відомства.

За підсумками аукціону для фінансування державного бюджету було залучено 5,3 млрд грн (6-місячні ОВДП – 511,2 млн грн; 2-річні ОВДП – 11,3 млн грн; 1-річні ОВДП номіновані в доларах США – $104,6 млн; 2-річні ОВДП номіновані в доларах США – $100,3 млн).

Середньозважена дохідність 6-місячних ОВДП номінованих в гривні зменшилась на 235 базисних пункти та склала 11,75%. Дохідність 2-річних державних облігацій за підсумками аукціону склала 11% (зменшення на 10 бп).

Середньозважена дохідність 1-річних державних облігацій номінованих в доларах США склала 3,4% (зменшення на 48 бп), а 2-річних – 3,86% (зменшення на 22 бп).

Нагадуємо:

17 грудня на аукціоні з продажу ОВДП Міністерство фінансів залучило до бюджету 11,4 мільярда гривень.

Тоді ж, дохідність за облігаціями внтурішньої держпозики, номінованими у євро, сягнула історичного мінімуму і склала 2,22%.

Економічна правда