Купівля-продаж землі буде лише у безготівковій формі — міністр

Після ухвалення законопроєкту №2278-10 про обіг земель сільгосппризначення купівля-продаж землі здійснюватиметься лише у безготівковій формі.

Про це заявив міністр економіки Тимофій Милованов під час публічного обговорення фінальної версії земельної реформи, передає "Укрінформ".

"Не буде готівкових розрахунків. Ми боротимемося з тіньовими ринками. Тому розрахуватися за придбану землю можна буде лише в безготівковій формі. Потрібно буде показати, звідки ці гроші взялися. Можна буде взяти кредит", - підкреслив міністр.

За його словами, обов’язковий показ походження грошей на купівлю землі стане свого роду запобіжником того, щоб "чорні" чи нелегальні гроші не зайшли на ринок і не спотворили його.

"Державна підтримка буде зосереджена на здешевлення відсотків для купівлі землі. Ми очікуємо, що буде відсоток, під який можна буде брати кредит, у 3-5% річних у гривнях. Це дуже прийнятні пільгові умови на рівні інфляції, або менше інфляції.

Ми формально компенсуватимемо банкам відсоткову ставку Національного банку, це те, що називається обліковою ставкою. Ми будемо підтримувати тих, хто є маленьким фермером", - додав Милованов.

Він зазначив, що також буде створено фонд гарантування кредитів для того, щоб люди, які працюють на землі, але не мають кредитної історії, змогли подати заявки у банки, а держава зі свого боку буде гарантувати ризики, аби банки могли видати кредити.

"Суспільство вимагає недоступу іноземців, і це гарантовано сьогодні. Суспільство вимагає обмеження, тому 10 тисяч гектарів — це той компроміс, який виглядає найбільш прийнятним", - додав міністр.

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Нагадуємо:

Законопроєкт про обіг земель сільгосппризначення №2278-10, поданий з правками до другого читання, передбачає заборону іноземцям набувати право власності на земельні ділянки - заборона втратить чинність за умови схвалення продажу землі іноземцям на референдумі.