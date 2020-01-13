Купівля-продаж землі буде лише у безготівковій формі — міністр
Після ухвалення законопроєкту №2278-10 про обіг земель сільгосппризначення купівля-продаж землі здійснюватиметься лише у безготівковій формі.
Про це заявив міністр економіки Тимофій Милованов під час публічного обговорення фінальної версії земельної реформи, передає "Укрінформ".
За його словами, обов’язковий показ походження грошей на купівлю землі стане свого роду запобіжником того, щоб "чорні" чи нелегальні гроші не зайшли на ринок і не спотворили його.
"Державна підтримка буде зосереджена на здешевлення відсотків для купівлі землі. Ми очікуємо, що буде відсоток, під який можна буде брати кредит, у 3-5% річних у гривнях. Це дуже прийнятні пільгові умови на рівні інфляції, або менше інфляції.
Ми формально компенсуватимемо банкам відсоткову ставку Національного банку, це те, що називається обліковою ставкою. Ми будемо підтримувати тих, хто є маленьким фермером", - додав Милованов.
Він зазначив, що також буде створено фонд гарантування кредитів для того, щоб люди, які працюють на землі, але не мають кредитної історії, змогли подати заявки у банки, а держава зі свого боку буде гарантувати ризики, аби банки могли видати кредити.
"Суспільство вимагає недоступу іноземців, і це гарантовано сьогодні. Суспільство вимагає обмеження, тому 10 тисяч гектарів — це той компроміс, який виглядає найбільш прийнятним", - додав міністр.
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Нагадуємо:
Законопроєкт про обіг земель сільгосппризначення №2278-10, поданий з правками до другого читання, передбачає заборону іноземцям набувати право власності на земельні ділянки - заборона втратить чинність за умови схвалення продажу землі іноземцям на референдумі.
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