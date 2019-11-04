Apple відключить від інтернету старі iPhone
Компанія Apple попередила користувачів iPhone та iPad, виготовлених до 2012 року, про необхідність встановити новітнє програмне забезпечення, інакше з 4 листопада вони позбудуться можливості заходити в інтернет.
Про це повідомляється на офіційному сайті Apple.
Компанія пояснює цю необхідність особливостями вбудованих в смартфони та iPad GPS-модулів. Їх треба перезавантажувати, інакше відбудеться збій, який призведе до проблем з доступом в інтернет. Можуть перестати працювати в тому числі AppStore, iCloud, а також електронна пошта і пошук сайтів.
Вказується, що проблеми торкнуться власників iPhone5, iPhone4, iPad mini, iPad 2.
В Apple вказали, що для того, щоб уникнути проблем, необхідно встановити програмне забезпечення під номерами 10.3.4 або 9.3.6.
Економічна правда
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