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Apple відключить від інтернету старі iPhone

Понеділок, 4 листопада 2019, 11:50
 

Компанія Apple попередила користувачів iPhone та iPad, виготовлених до 2012 року, про необхідність встановити новітнє програмне забезпечення, інакше з 4 листопада вони позбудуться можливості заходити в інтернет.

Про це повідомляється на офіційному сайті Apple.

Компанія пояснює цю необхідність особливостями вбудованих в смартфони та iPad GPS-модулів. Їх треба перезавантажувати, інакше відбудеться збій, який призведе до проблем з доступом в інтернет. Можуть перестати працювати в тому числі AppStore, iCloud, а також електронна пошта і пошук сайтів.

Вказується, що проблеми торкнуться власників iPhone5, iPhone4, iPad mini, iPad 2.

В Apple вказали, що для того, щоб уникнути проблем, необхідно встановити програмне забезпечення під номерами 10.3.4 або 9.3.6.

Економічна правда

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Apple інтернет

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