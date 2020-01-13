НБУ викупив з ринку 118 мільйонів доларів

Загалом з початку 2020 року НБУ купив на міжбанківському ринку 198 мільйонів доларів, а продав 30 мільйонів доларів, поповнивши золотовалютні резерви на 168 мільйонів доларів.

Нагадаємо:

З 2 по 3 січня НБУ купив валюти на 50 мільйонів доларів.

Економічна правда