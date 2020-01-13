НБУ викупив з ринку 118 мільйонів доларів
Понеділок, 13 січня 2020, 11:37
Протягом 8-11 січня 2020 року Нацбанк викупив на міжбанківському ринку 118 мільйонів доларів.
Про це свідчать дані статистики, опублікованої на сайті НБУ.
Зазначається, що Нацбанк купив 148 мільйонів надлишкової пропозиції валюти на ринку, але продав з резервів 30 мільйонів доларів для згладження надмірних коливань курсу валют.
Загалом з початку 2020 року НБУ купив на міжбанківському ринку 198 мільйонів доларів, а продав 30 мільйонів доларів, поповнивши золотовалютні резерви на 168 мільйонів доларів.
Нагадаємо:
З 2 по 3 січня НБУ купив валюти на 50 мільйонів доларів.
Економічна правда
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