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НБУ розпочав рік з викупу валюти на міжбанку

Понеділок, 6 січня 2020, 16:45
 

З 2 по 3 січня НБУ купив валюти на 50 мільйонів доларів

Про це повідомляє FinClub.

НБУ провів інтервенцію за єдиним курсом розміщення пропозиції з купівлі іноземної валюти (Matching).

Валюту НБУ не продавав.

В цілому за 2019 рік НБУ купив 8,462 млрд дол, а продав за цей період - 529,23 млн дол.

Чисте сальдо купівлі валюти склало 7,933 млрд дол.

В НБУ повідомили, що це рекорд за 14 років (з моменту реприватизації "Криворіжсталі").



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