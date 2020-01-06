НБУ розпочав рік з викупу валюти на міжбанку
Понеділок, 6 січня 2020, 16:45
З 2 по 3 січня НБУ купив валюти на 50 мільйонів доларів
Про це повідомляє FinClub.
НБУ провів інтервенцію за єдиним курсом розміщення пропозиції з купівлі іноземної валюти (Matching).
Валюту НБУ не продавав.
В цілому за 2019 рік НБУ купив 8,462 млрд дол, а продав за цей період - 529,23 млн дол.
Чисте сальдо купівлі валюти склало 7,933 млрд дол.
В НБУ повідомили, що це рекорд за 14 років (з моменту реприватизації "Криворіжсталі").
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