НБУ розпочав рік з викупу валюти на міжбанку

З 2 по 3 січня НБУ купив валюти на 50 мільйонів доларів

Про це повідомляє FinClub.

НБУ провів інтервенцію за єдиним курсом розміщення пропозиції з купівлі іноземної валюти (Matching).

Валюту НБУ не продавав.

В цілому за 2019 рік НБУ купив 8,462 млрд дол, а продав за цей період - 529,23 млн дол.

Чисте сальдо купівлі валюти склало 7,933 млрд дол.

В НБУ повідомили, що це рекорд за 14 років (з моменту реприватизації "Криворіжсталі").





