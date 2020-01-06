Ціна бареля нафти вперше за півроку перевищила 70 доларів 

Ціна на нафту Brent перевищила 70 доларів за барель вперше з квітня 2019 року на фоні загострення ситуації на Близькому Сході після вбивства іранського генерала Касема Сулеймані.

За даними біржі ICE в Лондоні, під час торгів 6 січня ціна сягнула 70,73 долара за барель.



Нагадуємо:

6 січня золото подорожчало до найвищого рівня за останні шість років на тлі вбивства іранського генерала Касема Сулеймані.

Загострення у відносинах між США та Іраном почалося після ракетної атаки США, яка вбила генерала Сулеймані. У неділю сотні тисяч людей вийшли на вулиці, щоби вшанувати пам’ять генерала.

Детальніше читайте у статті: Як вбивство іранського генерала може вплинути навіть на Україну.

Економічна правда