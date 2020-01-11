Стало відомо, скільки розпиляли на скандальній закупівлі газу для УЗ

"Укрзалізниця" переплатила 4 млн гривень компанії "Укр газ ресурс" за угодою на постачання газу, яка була укладена без проведення жодних тендерних процедур.

Про це пишуть "Наші гроші" з посиланням на дані джерела в керівництві "Укрзалізниці".

Як наголошується, вартість газу по угоді з ТОВ "Укр газ ресурс" становила 7,655 тисяч гривень з ПДВ за тисячу кубометрів. Ця ціна була майже на рівні найдорожчого палива в прейскуранті "Нафтогазу" 7,756 тисяч гривень на умовах постоплати.

Згідно з повідомленням, ще більшою була прірва між закупівельною ціною "Укрзалізниці" та цінами блакитного палива на "Українській енергетичній біржі" в листопаді – 5,82 тисяч гривень.

За даними державної системи "Spending", "Укрзалізниця" в грудні заплатила по листопадовому рахунку 17,82 млн гривень.

Переплата у порівнянні з біржовими котируваннями становила близько 4 млн гривень.

Мова йде про контракт на поставку газу, який "Укрзалізниця" уклала з ТОВ "Укр газ ресурс" без жодних тендерних процедур, про що і повідомила у казначейській проводці.

Після публікації інформації про порушення тендерного законодавства в ЗМІ, "Укрзалізниця" повідомила, що цією оборудкою нібито ще з грудня займається Департамент економічної та інформаційної безпеки залізниці. Мовляв, йде службове розслідування.