Ринок легкових електромобілів за рік виріс майже на третину — асоціація

У 2019 році в Україні зареєстрували 7012 легкових електромобілів - ринок за рік виріс майже на третину.

Про це повідомляє асоціація автовиробників України Укравтопром.

Зазначається, що комерційних електрокарів зареєстрували 530 шт. - ринок виріс в 1,5 раза.

"Як і раніше, в структурі українського ринку автомобілів з нульовим рівнем викидів продовжують домінувати машини з пробігом, частка яких в 2019 році склала: в частині легкових - 92%, а в комерційному сегменті - 96%. При цьому, середній вік електричного секонд-хенду, що реєструвався в 2019 році, був у легкових авто - 4 роки, у комерційних - 6 років", - йдеться у повідомленні.

Найпопулярнішим електромобілем залишається Nissan Leaf - 3 217 авто, на другому місці - Tesla Model S - 623 авто, на третьому - Volkswagen e-Golf (360 авто).

"На ринку комерційних автомобілів на електротязі домінував фургон Renault Kangoo Z.E., його результат на поточний рік склав 482 реєстрації", - заявили в асоціації.

Нагадаємо:

За 10 місяців 2019 року українці купили та поставили на облік 6247 електромобілів, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року попит на легкові електромобілі зріс на 47%.

Економічна правда