Попит на електрокари в Україні продовжує рости

За 10 місяців 2019 року українці купили та поставили на облік 6247 електромобілів, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року попит на легкові електромобілі зріс на 47%.

Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

Зазначається, що з початку року українці купили і поставили на облік 5789 легкових авто і 458 комерційних. У порівнянні з аналогічним періодом 2018 року попит на комерційні авто виріс майже вдвічі.

"Ринок комерційних автомобілів на електротязі продовжує формуватися в основному за рахунок імпортного секонд-хенду, частка якого склала 96 відсотків. А більша частина реєстрацій тут припала всього на дві моделі: Renault Kangoo Z. E. – 420 шт (403 б/в і 17 нових), Nissan e-NV200 – 21 шт (20 б/в і 1 нова).

На ринку легкових електрокарів також домінували старі машини. З 5789 зареєстрованих з початку року машин тільки 498 були новими", - йдеться у повідомленні.

Найпопулярнішим електрокаром в українців залишається Nissan Leaf. З січня по жовтень автопарк країни поновили 2763 авто цієї моделі.

На другому місці Tesla Model S (489 авто).

Також до п’ятірки найбільш затребуваних електрокарів увійшли: BMW i3 – 297 шт, Volkswagen е-Golf – 279 шт, Fiat 500е – 253 шт.

Нагадаємо:

За січень-вересень 2019 року попит на комерційну техніку, яка працює винятково на електротязі, зріс удвічі, а на легкові електромобілі - на 42%.

Економічна правда