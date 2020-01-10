Платники податків за три дні перевели на недіючі рахунки 270 тисяч платежів

Протягом 3 операційних днів 2020 року (3,8 та 9 січня) платники податків спрямували 271,7 тисяч платіжних трансакцій на недіючі рахунки.

Про це повідомляє прес-служба Державної казначейської служби.

Зазначається, що такі кошти Казначейством не зараховуються, а повертаються банківським установам як "нез'ясовані надходження".

"Також протягом трьох операційних днів поточного року (3, 8, 9 січня) юридичними та фізичними особами було спрямовано 124,4 тисяч платіжних трансакцій на недіючі рахунки відповідних бюджетних установ. Такі кошти як "нез’ясовані надходження" Казначейством також повертаються банківським установам, через які здійснювалася оплата", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

З 1 січня 2020 року Державна казначейська служба ввела в дію нові рахунки IBAN для зарахування податків, зборів, платежів до державного та місцевих бюджетів.

Зміна рахунків враховує перехід на міжнародний номер банківського рахунка IBAN, який налічує 29 знаків, відповідно до вимог постанови НБУ від 28.12.2018 №162 "Про запровадження міжнародного банківського рахунку (IBAN) в Україні".

В Держказначействі звертають увагу, що рахунки, які були відкриті за Планом рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства України від 28.11.2000 №119, з 1 січня 2020 року закриті.

Реквізити нових рахунків для зарахування податків, зборів, платежів до державного та місцевих бюджетів розміщенні на вебпорталі казначейства та на вебсторінках головних управлінь казначейства в областях та Києві.

Повний перелік нових рахунків.

Реквізити рахунків в системі електронного адміністрування ПДВ, системі електронного адміністрування реалізації пального і спирту етилового, рахунків для зарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування необхідно отримати у відповідних органів Державної податкової служби, реквізити депозитних рахунків митних органів – у відповідних органів Державної митної служби.

Економічна правда