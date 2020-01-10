Вперше за часи незалежності ціни у грудні знизились – Мінекономіки

Відповідно до оприлюднених даних Державної служби статистики вперше за роки незалежності у грудні на споживчому ринку ціни знизились на 0,2 %.

Про це повідомляє Міністерство економіки.

Повідомляється, що раніше у грудні фіксувалося лише зростання цін, зокрема найнижче зростання становило 0,2 % у 2011-2012 рр.

За словами відомства, нетипове зниження цін у грудні викликано:

- суттєвою ревальвацією гривні (лише упродовж грудня середньомісячний обмінний курс гривні до долара США укріпився на 3,1 % (є найбільшим значенням у помісячному вимірі упродовж всього 2019 р.), що створювало дефляційний вплив на внутрішні ціни (знизилися ціни на переважно імпортні товари: фрукти, одяг і взуття, побутову техніку, фармацевтичну продукцію, паливо та мастила, автомобілі та ін.);

- зниженням ціни на природний газ для потреб населення на 11,2 % (з початку року ціни знизилися на 28,7 %).

- крім того, насичення окремих сегментів продовольчого ринку (розширення пропозиції м’яса та м’ясопродуктів, цукру, олії та ін.) нівелювало зростання цін на ринку молочних продуктів, що дозволило зламати сезонність продовольчого ринку і залишити ціни незмінними у порівняні з попереднім місяцем (за останні два десятиліття у грудні завжди фіксувалося зростання цін на продукти харчування, найменше зростання було у 2011-2012 рр., коли ціни зросли на 0,1 %)

Також повідомляється, що базовий індекс споживчих цін знизився на 0,3 % (у річному розрахунку уповільнив зростання до 3,9 % порівняно з 4,8 % у листопаді); небазовий індекс споживчих цін за розрахунками Мінекономіки знизився на 0,1 % (у річному розрахунку уповільнив зростання до 4,3 % порівняно з 5,6 % у листопаді).

Нагадуємо:

У 2019 році зростання споживчих цін в Україні сповільнилось до 4,1% у порівнянні з 9,8% у 2018 році.