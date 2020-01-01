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Гончарук розповів про плани на 2020 рік

Середа, 1 січня 2020, 18:25
 

Уряд створив "генеральний план" для країни і з весни 2020 року починає "Велике будівництво". 

Джерело: прем’єр-міністр Олексій Гончарук у колонці на ЕП "Підсумки Кабміну-2019: підготовка до великого старту"

Пряма мова Гончарука: "З 1 січня запрацює е-Малятко – сервіс державних послуг для новонароджених. В кінці січня повноцінно запустимо портал державних послуг  "Дія", що дозволить зберігати офіційні документи "в смартфоні".

"З 1 квітня 2020 р запрацює другий етап медичної реформи, яка охопить не тільки "первинку", але також спеціалізовану допомогу, реабілітацію, паліативну допомогу та програму "Доступні ліки" (на яку, разом з інсуліном, ми заклали 3,3 млрд грн). Гроші, нарешті, "підуть за пацієнтом".

"Уже наступного року ми здамо в експлуатацію 100 садків, 100 шкіл, 100 стадіонів, а також 25 центрів екстреної допомоги.  а п’ять років – (плануємо - ред.) капітально відремонтувати 24 тис. км національних доріг, модернізувати 15 аеропортів та 5 портів". 

Деталі: У лютому Гончарук анонсує старт програми кредитування для малого та мікробізнесу для забезпечення бізнесу доступними ресурсами "Повертайся та залишайся" - кредити під 5%, 7% і 9% річних на відкриття власної справи.

За словами прем’єра, рейдерство "вже відступає, але в наступному році ми остаточно подолаємо його як явище".

Дослівно: "Заблокуємо "чорних реєстраторів", усунемо слабкі місця в реєстрах та законодавстві та переведемо всі основні дані та операції в електронну форму, посиливши захист даних та транзакцій".  У новому році продовжить набирати оберти цифровізація та витіснення бюрократії корупції". 

Деталі: Також Гончарук заявив про плани уряду вийти протягом найближчих років "на реальний прожитковий мінімум у 4200 грн".

Дослівно: "Але для цього потрібно запустити та вивести з тіні економіку, а також зробити систему соціального захисту більш ефективною. Почнемо з відв’язки від прожиткового чимало фінансових показників". 

При цьому глава уряду заявив, що хотів би, щоб дві речі "були кращими, ніж є" - бюджет 2019 року та  закон про землю.  

Серед "істотних досягнень" нового уряду, серед іншого, Гончарук назвав нову програму співпраці з МВФ та контракт про транзит газу з РФ на 5 років. 

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Українська правда

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