У концесійному конкурсі по порту "Херсон" візьмуть участь 4 компанії

За результатами 60-денного терміну прийняття заявок на конкурс з передачі в концесію майна держпідприємства "Херсонський морський торговельний порт" візьмуть участь 4 компанії, у тому числі 2 - міжнародні.

Про це на брифінгу заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає пресслужба відомства.

Серед компаній, які подали заявки, - Busserk Liman İşletme Loj. Hizm. LTD.ŞTİ (Туреччина), ТОВ "Спеціальна компанія Морський порт Херсон" (консорціум ТОВ "Аскет Шиппінг" і ТОВ "Глобал Грейн" - 60%, Україна), ТОВ "Рісоіл-Херсон" (консорціум "Петро Ойл енд Кемикалс" і AT RISOIL, Грузія і Швейцарія), а також ТОВ "Укрморпорт" (Україна).

За словами Криклія, наразі триває підготовка концесійних проєктів, які плануються до реалізації у 2020 році.

"Ми спільно з нашими міжнародними партнерами готуємо нові концесійні проєкти у портах Чорноморськ, Одеса, Ізмаїл, Бердянськ, Маріуполь. Залізничні станції – Дніпро, Харків, Вінниця, Хмельницькій, Миколаїв, Чоп.

Вивчаємо оптимальний варіант щодо концесії регіональних аеропортів. Хочу запевнити, що рішення буде зваженим і в інтересах держави", - сказав він.

Нагадаємо:

1 жовтня Міністерство інфраструктури України презентувало проєкти концесії морських портів "Ольвія" і "Херсон" та почало приймати заявки від компаній на управління державними портами.

Концесія - це форма державно-приватного партнерства, що передбачає передачу об'єктів державної власності (таких як дороги, аеропорти, підприємства тощо) у тимчасове користування приватним підприємствам.

Економічна правда