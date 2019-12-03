Порошенко передав сину 10% акцій Міжнародного інвестиційного банку

Центрально-європейська кондитерська компанія, бенефіціаром якої є син п'ятого прездента України Олексій Порошенко, купила 9,92% акцій Міжнародного інвестиційного банку.

Про це повідомляється у системі розкриття інформації НКЦПФР.

"Акціонерне товариство "Міжнародний інвестиційний банк" згідно отриманої 2 грудня 2019 року інформації повідомляє про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції.

Кількість голосуючих акцій акціонера Порошенка Петра Олексійовича змінено: розмір пакета простих іменних акцій до змін права власності - 9 000 штук, що становить 9,9174% від загальної кількості голосуючих акцій; розмір пакета простих іменних акцій після змін права власності - 0 штук, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що продаж 9,92% акцій Міжнародного інвестиційного банку відбувся 22 листопада між Порошенком та ТОВ "Центрально-Європейська кондитерська компанія", власником якої є його син Олексій.

Раніше корпорація Roshen підтвердила інформацію про те, що колишній президент України і нардеп Петро Порошенко перереєстрував частину свого кондитерського бізнесу Roshen на старшого сина Олексія.

Економічна правда