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Кількість пожеж в електричках зросла удвічі — Укрзалізниця

П'ятниця, 6 грудня 2019, 16:20

Кількість пожеж у приміському залізничному транспорті у 2019 році зросла удвічі - це є наслідком того, що приміський залізничний парк на піку зношеності.

Про це у колонці для liga.net написав директор з розвитку бізнесу Укрзалізниці Андрій Рязанцев.

"З початку року зафіксовано шість таких випадків. Все це є наслідком того, що приміський залізничний парк вже на піку зношеності", - зазначив він.

За словами Рязанцева, дизель-поїзди зношені на 92,4%, електропоїзди - на 88,8%. Він додав, що найстаріший дизель-поїзд побудований у 1967 році, електропоїзд - у 1960 році.

"Навіть незважаючи на те, що приміський рухомий склад проходить підготовку до рейсів в депо, ремонтується, від збоїв в роботі вузлів і загоряння обладнання це не страхує, оскільки стан парку вимагає глобального оновлення, а не "латання дірок", - додав він.

Директор з розвитку бізнесу Укрзалізниці уточнив, що необхідна негайна заміна парку електропоїздів, які експлуатуються 50 років і більше років.

"Це 77 складів електропоїздів і 37 складів дизель-поїздів. Для цього необхідно 36,12 млрд грн", - сказав Рязанцев.

Нагадаємо:

В Укрзалізниці заявили, що у разі індексації тарифів на пасажирські перевезення істотно оновлять парк пасажирських вагонів - компанія планує придбати 26 нових вагонів та ще 40 модернізувати.

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