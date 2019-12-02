В УЗ розповіли, скільки планують купити нових вагонів у 2020 році

В Укрзалізниці заявили, що у разі індексації тарифів на пасажирські перевезення істотно оновлять парк пасажирських вагонів - компанія планує придбати 26 нових вагонів та ще 40 модернізувати.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

Зазначається, що нові вагони планують купити на загальну суму 600 млн грн, ще 500 млн грн планують витратити на модернізацію 40 вагонів.

"Частину коштів на фінансування цієї інвестиційної програми – близько 700 млн грн – компанія розраховує отримати від індексації тарифів на перевезення пасажирів. Індексацію тарифів планується здійснювати поетапно – по 2% щомісяця з 1 березня по 31 грудня 2020 року в усіх категоріях вагонів, окрім 1-го класу поїздів Інтерсіті +", - йдеться у повідомленні.

За останні чотири роки Укрзалізниця придбала 70 нових пасажирських вагонів та ще 200 модернізувала.

Нагадаємо:

"Укрзалізниця" планує в наступному році за рахунок кредитних коштів придбати 2-3 електропоїзди.

Економічна правда